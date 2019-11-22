تشييع جثمان الطالب «خالد النهدي » فقيد متوسطة شرورة

علي القحطاني(صدى):

شهدت محافظة شرورة ، تشييع جثمان الطالب “خالد النهدي” الذي توفي في مشاجرة مع زميله في ساحة مدرسة “أبي هريرة المتوسطة” بمحافظة شرورة.

وأدىت جموع غفيرة الصلاة على الطالب البالغ من العمر ١٦ عامًا في جامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة شرورة؛ وذلك بعد أيام من إيداع جثمانه ثلاجة الموتى بمستشفى شرورة؛ فيما أقيم العزاء في منزل والده بحي الفهد بالمحافظة.