  • الجمعة 22

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بعد تشجيعها للهلال.. «الشلهوب» يهدي الفتاة اليابانية تذاكر لحضور المباراة

بعد تشجيعها للهلال.. «الشلهوب» يهدي الفتاة اليابانية تذاكر لحضور المباراة

بعد تشجيعها للهلال.. «الشلهوب» يهدي الفتاة اليابانية تذاكر لحضور المباراة
نواف السالم(صدى):

قدم محمد الشلهوب، قائد فريق الهلال، لـ ” الفتاة اليابانية ” التي أعلنت عن تشجيعها للهلال، تذاكر لحضور مباراة الزعيم و أوراوا.

وأعربت ” الفتاة ” في مقطع فيديو عن سعادتها بعد تسلمها تذاكر اللقاء.

وكانت الـ ” الفتاة اليابانية ” قد ظهرت في مقطع فيديو متداول، أعلنت فيه عن تشجيعها لـ نادي الهلال ضد أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 22920 ] نشر منذ 20 دقيقة

زين زين زين
وين وصل لها الشلهوب

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 9 دقائق

ماعندهااا وطنيه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *