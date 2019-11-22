بعد تشجيعها للهلال.. «الشلهوب» يهدي الفتاة اليابانية تذاكر لحضور المباراة
قدم محمد الشلهوب، قائد فريق الهلال، لـ ” الفتاة اليابانية ” التي أعلنت عن تشجيعها للهلال، تذاكر لحضور مباراة الزعيم و أوراوا.
وأعربت ” الفتاة ” في مقطع فيديو عن سعادتها بعد تسلمها تذاكر اللقاء.
وكانت الـ ” الفتاة اليابانية ” قد ظهرت في مقطع فيديو متداول، أعلنت فيه عن تشجيعها لـ نادي الهلال ضد أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22920 ] نشر منذ 20 دقيقة
زين زين زين
وين وصل لها الشلهوب
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 9 دقائق
ماعندهااا وطنيه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه