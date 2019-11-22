بعد تشجيعها للهلال.. «الشلهوب» يهدي الفتاة اليابانية تذاكر لحضور المباراة

نواف السالم(صدى):

قدم محمد الشلهوب، قائد فريق الهلال، لـ ” الفتاة اليابانية ” التي أعلنت عن تشجيعها للهلال، تذاكر لحضور مباراة الزعيم و أوراوا.

وأعربت ” الفتاة ” في مقطع فيديو عن سعادتها بعد تسلمها تذاكر اللقاء.

وكانت الـ ” الفتاة اليابانية ” قد ظهرت في مقطع فيديو متداول، أعلنت فيه عن تشجيعها لـ نادي الهلال ضد أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.