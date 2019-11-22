بالفيديو.. لحظة اصطياد أفعى غزالا في محمية طبيعية

نيودلهي(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة اصطياد أفعى غزالا في محمية طبيعية بولاية ماهاراشترا الهندية، ولم يتوقع عدد من الغزلان الذين كانوا يشربون الماء في بركة أن أفعى ماكرة تراقبهم بحذر.

وبدا في المقطع اقتراب رأس الغزال من الماء وبعدها قامت بهجوم صاعق وجرت الغزال إلى البركة ولم تترك له أي فرصة للنجاة.

وجاء في مقطع الفيديو أربعة غزلان وهم يشربون الماء ثم رفعوا رؤوسهم في حالة تأهب، ثم يعودون لشرب الماء بهدوء، وفي هذه اللحظة تهاجم الأفعى وحتى تجعل الغزال يطير.

ورصد المقطع الأفعى وهي تلتفت حول الغزال وقامت بخنقه على الضفة الموحلة، حيث استمر الصراع بين الحيوانين حتى يبتلع الثعبان فريسته في النهاية.