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«الهلال» يكتسح استفتاء بطل دوري أبطال آسيا بنسبة 71%

«الهلال» يكتسح استفتاء بطل دوري أبطال آسيا بنسبة 71%
نواف السالم(صدى):

شهد الاستفتاء الذي طرحه حساب” بطولة دوري أبطال آسيا ” بشأن بطل النسخة الحالية من المسابقة القارية، تفاعلآ كبيرًا من الجماهير على موقع ” تويتر ” .

وجاء سؤال الاستفتاء للجماهير على ” تويتر ” كالتالي: ” من سيتوج بطلًا لـ دوري أبطال آسيا 2019؟ ” .

وعن التوقعات، فقد توقع غالبية المشاركين في الاستفتاء تتويج ” الهلال ” بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بنسبة وصلت إلى 71%.

فيما توقع 29% فقط من الجماهير أن يتوج فريق أوراوا الياباني باللقب.

وتخطى الاستفتاءحاجز الـ30 ألفًا في أقل من ساعتين، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى مساء يوم غد السبت.


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