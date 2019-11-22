اكتشفي مخاطر اضطرابات الطعام أثناء الحمل

أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة حديثة أجراها باحثون من معهد كارولنسكا ، أن النساء الحوامل اللائي يعانين من اضطرابات الأكل، أكثر عرضة بنسبة 70% للولادة المبكرة ، حيث وجدت بيانات الدراسة على 1.2 مليون أم أن أطفالهن كانوا أكثر عرضة لصغر الرأس أو ما يعرف بـ”الصعل”، وهي حالة يكون فيها حجم الرأس صغيرا للغاية بشكل ملحوظ .

وقال الأطباء المشاركون في الدراسة إن النساء المصابات بفقدان الشهية أو الشره المرضي، يجب أن يخضعن لفحوصات أكثر خلال فترة الحمل ، وتؤثر اضطرابات الأكل على ملايين الأشخاص حول العالم، معظمهم من النساء في سن المراهقة والإنجاب.

ومن المعروف أن عادات الأكل المضطربة يمكن أن تتسبب في نمو ضعيف للأطفال، والولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، وضيق التنفس وغيرها، إلا أن الدراسات التي أثبتت ذلك، كانت قليلة نسبيا.

وتم ربط فقدان الشهية لدى الأمهات بخطر مضاعف تقريبا من إنجاب طفل مصاب بالصعل وكان الخطر بمعدل 60% لدى المصابات بالشره المرضي و40% لدى المصابات باضطرابات الأكل غير المحددة.