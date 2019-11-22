فضيحة جنسية تلاحق دبلوماسي قطري .. « ضغط علي موظفة وابنتها لممارسة الرذيلة »

نايف السالم(صدى):

فضحت سيدة بريطانية سفير قطري لدى لندن يدعى فهد المشيري، إثر إجبارها علي ممارسة الجنس وتنظيم حفلات جماعية للرذيلة.

وأوضحت السيدة أن السفير القطرب ضغط عليها مرارا من أجل ممارسة الجنس معا، قبل عام 2014، لافتة: ” عندما رفضت ممارسة الجنس معه، كثف الدبلوماسي جهوده على محاولة ممارسة الجنس مع ابنتها ” .

وقالت السيدة:”دبلوماسيا بارزا في السفارة حول الضغط عليها من أجل تنظيم حفلات جنس جماعية والسفر معه إلى كوبا لقضاء إجازة ” .

وتابعت:”السفير روى لها تفاصيل فض عذرية امرأة دعاها إلى مضغ القات، في محاولة لإثارتها جنسيا ” ، مردفة: ” بعدما أفهمت السفير بأنها ترفض ممارسة الجنس معه، اقترح عليها أن تساعده في الزواج من ابنتها ” .

وتابعت أنها شعرت بالانكسار من جراء هذه التلميحات، فـ ” التحرش الجنسي بها شيء والتحرش بابتها المراهقة البريئة شيء آخر ” .