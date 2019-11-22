بالفيديو.. نهاية مأساوية لصفعة على وجه رجل مقابل 5 يورو

مدريد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مؤثر لرجل مشرد بلا مأوى يتعرض للطمة قوية على وجهه تسقطه أرضاً ، ما أفقده الوعي ، ووقعت الحادثة من اسابيع في مدينة لاس بالماس دي جران كناريا، بجزيرة كناريا الكبرى الإسبانية .

وعقب تداول الفيديو ومطالبة العديد بمحاسبة المعتدين على الرجل المشرد ، قامت شرطة كناريا الكبرى باستدعاء الشاب الذي ظهر في الفيديو، وسألته عما حدث ولماذا لم يبلغ الشرطة، فاكتشفت الشرطة أن “بيدريتو”، تعرض لإغماء وفقد ذاكرة مؤقت، حين سقط واصطدم رأسه بحجر على الأرض.

وقال ، إنه شخص بلا مأوى، وكان بحاجة إلى بعض المال حتى يشتري طعامًا، وعندما عرض عليه بعض الشباب أن يقوموا بلطم وجهه مقابل 5 يورو، وافق على عرضهم وبدا مبتسمًا وهو ينتظر المال، بينما كانت يداه خلف ظهره، لكن اللطمة جاءت قوية كما ظهر في الفيديو.

وأضاف، أنه لم يبلغ الشرطة لأنه وافق على ما حدث وحصل على المال بعد ضربه.

