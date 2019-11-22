الهلال يتدرب تحت المطر استعدادا لأوراوا
واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته وقام بمرانه الرئيسي اليوم الجمعة رغم هطول الأمطار الغزيرة في طوكيو استعداداً للقاء أوراوا الياباني بعد غد الأحد في إياب نهائي دوري سيا .
وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة ، كما طبق المدرب “رازفن لوشيسكو ” التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء عبر المناورة بخلاف مناورة أخرى قام بها على جزء من ساحة الملعب .
وتابع رئيس الهلال فهد بن نافل بنفسه سير التمرينات ، على أن تشتمل تدريبات غداً السبت على اجتماع فني يليه عقد مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات الفريق قبيل اللقاء الحاسم ، ثم يبدأ المران المغلق في السادسة مساءً بتوقيت طوكيو .
الجدير بالذكر أن فريق الهلال سيغادر اليوم إلى سايتاما تأهباً لمواجهة أوراوا ، وسيكون عمر خربين بصحبة الفريق إذ وصل اليوم إلى طوكيو بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده .
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