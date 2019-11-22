الهلال يتدرب تحت المطر استعدادا لأوراوا

نواف السالم(صدى):

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته وقام بمرانه الرئيسي اليوم الجمعة رغم هطول الأمطار الغزيرة في طوكيو استعداداً للقاء أوراوا الياباني بعد غد الأحد في إياب نهائي دوري سيا .

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة ، كما طبق المدرب “رازفن لوشيسكو ” التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء عبر المناورة بخلاف مناورة أخرى قام بها على جزء من ساحة الملعب .

وتابع رئيس الهلال فهد بن نافل بنفسه سير التمرينات ، على أن تشتمل تدريبات غداً السبت على اجتماع فني يليه عقد مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات الفريق قبيل اللقاء الحاسم ، ثم يبدأ المران المغلق في السادسة مساءً بتوقيت طوكيو .

الجدير بالذكر أن فريق الهلال سيغادر اليوم إلى سايتاما تأهباً لمواجهة أوراوا ، وسيكون عمر خربين بصحبة الفريق إذ وصل اليوم إلى طوكيو بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده .