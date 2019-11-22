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حالات انتحار جماعية بسم سريع المفعول في تركيا بسبب «أردوغان»

حالات انتحار جماعية بسم سريع المفعول في تركيا بسبب «أردوغان»
أنقرة(صدى):

تشهد تركيا حالات انتحار جماعية ، إذ أقدمت ثلاث عائلات دفعة واحدة على الإنتحار خلال اسبوعين فقط بخلاف حالات الإنتحار السابقة بإستخدام سم سريع المفعول يسمى ” سيانيد ” .

وتكررت حالات الإنتحار بالسم الذي يقضي على حياة الإنسان خلال 5 دقائق فقط ووجدت بقاياه في كل منزل يشهد الوقائع الصادم ، فيما أعلنت الحكومة عن محاولة تقييد بيعه بالأسواق .

والمثير في الأمر أن جميع العائلات ربطها دافع واحد هو تراكم الديون أو عدم إيجاد فرصة عمل حيث انتحر أب عاطل ودس السم لزوجته وطفله بسبب عجزه المالي .

وتسببت القضية في زيادة ضغط الإعلام المعارض على “أردوغان ” الذي يحكم بلاده بالحديد والنار وسط تردي الأوضاع الإقتصادية .

وأكدت صحف تركية معارضة أن 223 تركيا انتحروا بسبب الصعوبات الاقتصادية في عام 2017 وحده أي بعد انهيار الليرة بسبب سياسة أردوغان الإقتصادية والسياسية الخاطئة .


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