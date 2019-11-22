بالفيديو.. رسائل متبادلة لرومالدينيو مع ميسي عن المملكة

ماجد محمد(صدى):

أثار مقطع فيديو نشره رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ، لرسائل مصوّرة متبادلة بين النجمَيْن: البرازيلي رونالدينيو؛ والأرجنتيني ليونيل ميسي؛ يتبادلان فيها التحية، ويتحدثان عن المملكة ، إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأظهر الفيديو النجم البرازيلي المعتزل يوجّه رسالة إلى النجم الأرجنتيني وزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي؛ لإخباره بزيارته للسعودية وشرائه سيارة من معرض الرياض للسيارات الذي يٌقام على هامش موسم الرياض ، متسائلاً عمّا موعد قدوم زميله السابق للرياض لشراء سيارته.

ويرد عليه النجم الأرجنتيني عبر رسالة أخرى مصوّرة، بأنه كان في الرياض أخيراً مع منتخب بلاده، وسيعود إليها مجدّداً في يناير للعب كأس السوبر الإسباني رفقة برشلونة.

يُذكر أن معرض الرياض للسيارات، الذي افتُتح رسمياً يوم الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض ويستمر حتى الخميس المقبل؛ كأضخم معرض من نوعه في العالم، شهد تسجيل نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينيو؛ اسمه كأول مشترٍ، بعد أن اقتنى سيارة من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) النادرة.