فيديو صادم لاسترالي يعتدي بوحشية على فتاة محجبة لكراهيته للإسلام

كانبرا(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد وحشية لإعتداء رجل على امرأة مسلمة حامل في شهرها التاسع دون أسباب أو استفزاز من جانبها لمجرد كراهيته للإسلام .

وأظهر المقطع الذي أثار الحديث في وسائل الإعلام الغربية الرجل وهو يقترب من السيدة التي كانت تجلس مع صديقاتها بمطعم وكأنه يريد أن يسأل عن شئ ثم باغتها بالضرب واللكمات والركل حتى تركها ” مكومة ” .

ورفعت السيدة دعوى ضد المجرم مستشهدة بكاميرات المراقبة والذين حاولوا التدخل لإنقاذها قبل أن تفارق الحياة من شدة الحياة .

وحاول الرجل التهرب من جريمته إلا أن القضاء أكد أن له سجل إجرامي ، وحدد جلسة 5 ديسمبر المقبل للحكم في حقه .