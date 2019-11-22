الليلة بدولار.. فندق يعرض غرفة بسعر زهيد وشرط غريب

طوكيو(صدى):

فاجأ فندق “أساهي ريوكان” في مدينة فوكوكو الساحلية، عاصمة جزيرة كيوشو، عملائه بخبر سار يتعلق بالإقامة ليلة واحدة مقابل 100 ين (حوالي دولار واحد) بشرط أن توافق على بث كل فترة إقامتك على الهواء.

ويهدف الفندق من ذلك العرض الترويج للفندق، وزيادة قدرته على المنافسة في هذه المدينة السياحية التي تقع في جنوب اليابان، وتحقيق عوائد مادية من خلال نقل تجارب النزلاء على قناة يوتيوب خصصها لنقل وقائع البث.

وخطرت الفكرة لصاحب الفندق عندما زاره أحد نجوم يوتيوب وبث فترة إقامته لمتابعيه على الهواء، فرأى أن بإمكانه اتباع الفكرة ذاتها، ويقتصر نقل البث الحي لنزلاء الغرفة رقم “8” على الفيديو (ماعدا الحمام) أما المحادثات الصوتية أيا كانت فلا يتم بثها.

ونجحت الفكرة في اجتذاب العديد من النزلاء الذين وافقوا على هذا الشرط، خاصة الشباب الذي يقول إنهم لا يهتمون كثيرا بمسألة الخصوصية.