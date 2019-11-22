بالصور.. حديقة مضيئة تجذب آلاف زوار موسم الرياض

علي القحطاني(صدى):

يشهد “نبض الرياض” في حي المربع، تصاعداً في أعداد الزوار الذين تفاعلوا مع ألوان الفنون الشعبية والعروض الموسيقية الهادئة، متحدين أجواء الشتاء الباردة وسط حديقة ليلية، تزينت بالأضواء الساحرة على الأشجار ومجسمات الحيوانات المضيئة.

يٌذكر أن ” نبض الرياض ” التي تأتي ضمن حزمة فعاليات موسم الرياض، ويٌقدم بها أصناف المأكولات المتميزة من بين 6 مطاعم محلية وعالمية تقدم الأطباق الشعبية، وتوفر كافة الاحتياجات والمتطلبات التي ترضي كافة شرائح المجتمع.

ويهدف موسم الرياض ، إلى دعم البنى التحتية للترفيه والارتقاء بقطاعي السياحة والترفيه المحلية، بالإضافة إلى تحويل المملكة لتصبح إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية بالعالم، وتعزيز تواجدها على خارطة السياحة والترفيه العالمية.