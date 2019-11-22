فهد القحطاني يحذر من زرع المخاوف لدى مرضى السكري أثناء حملات التثقيف

عادل الحربي(صدى):

أكدت الدكتور فهد القحطاني استشاري الغدد والسكري وأمراض السمنة والباطنة ، أن مريض السكري إذا أصبح متحكماً بالسكري ومنتظماً في زيارته لطبيبه، فإن المضاعفات لا تحدث في الأغلب والأعم ، مثشيراً إلى أنه لا ضرورة لما يحدث أثناء الحملات التثقيفية من زرع مخاوف من أضرار ومضاعفات السكري من دون التثقيف.

وأضاف أن عدد المصابين بالسكري في المملكة، بحسب إحصائيات وزارة الصحة، يبلغ نحو يقارب 25%، وحسب إحصائيات من الاتحاد العالمي للسكري 2019 IDF تعتبر الخامسة عالمياً وتحتل فنلندا الأولى عالمياً.

وقال القحطاني ، إن الإصابة بالسكري وبالأخص النوع الثاني تكون بسبب عوامل يمكن التحكم فيها بتغيير نمط الحياة المعيشية مثل إنقاص الوزن وممارسة الرياضة والأكل الصحي، والأهم أن مريض السكري قد يعيش من دون مضاعفات مع التحكم الجيد بالسكري، والكثير من مرضى السكري تألقوا في مجالات الحياة رغم إصابتهم.

وإلى ذلك تهدف حملة هذا العام إلى زيادة الوعي حول تأثير السكري وتعزيز دور الأسرة في التعامل مع مرضى السكري، وحثهم على معرفة المزيد من أعراض السكري وكيفية الوقاية منها.