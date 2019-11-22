«الآسيوي» يقولها .. 6 نجوم يرفعون راية انتصار الهلال في نهائي آسيا

نواف السالم(صدى):

بالتزامن مع الترقب الجماهيري العريض لنتائج لقاء الإياب بين الهلال وأوراوا بنهائي آسيا الأحد المقبل ، نشر الإتحاد الآسيوي أبرز نجوم الزعيم الذين سيهدون الفوز لجماهير المملكة بعد الفوز الأول بلقاء الذهاب الذي دعم التوقعات .

ومنح الإتحاد الآسيوي الثقة لهؤلاء النجوم في رفع راية الإنتصار وهم على الترتيب :

1-بافيمتي جوميز : فقد أثبت جوميز الذي كان محل رقابة من مدافعي أوراوا قدراته الهجومية في بطولة هذا العام برصيد الـ 10 أهداف ،وسط تفاؤل بقدراته خارج الديار بعدما حقق 8 أهداف من حصيلته التهديفية خارج الرياض .

2-سيباستيان جيوفينكو : أو صانع ألعاب الهلال والذي سجل 11 محاولة لهز شباك أوراوا وصنع فرصتين لزملاؤه ومرر 20 تمريرة بنسبة نجاح 85 % .

3- سالم الدوسري : لخبرته الكبيرة في كاس آسيا 2014 ، 2017 ومراوغاته التي جعلت منه صانع الأهداف الأبرز فضلاً عن تمريراته الحاسمة وتسجيله هدفين في بطولة آسيا 2019 .

4-سلمان الفرج : النجم الذي نحج في تمرير 110 تمريرات خلال لقاء اوراوا وصنع 3 فرص زملااءه ، وكان دوره محوري ومميز .

5-أندريه كاريلو : بطل لقاء الذهاب بلا منازع بعد الهدف الذي حقق الفوز التريخي بعد ضياع الفرص فضلاً عن تمريراته وصناعة 4 فرص لزملاءه وسط آمال لتكرار الآداء الذهبي .

6-عبد الله المعيوف : فلا شك أن المعيوف نجح في الحفاظ على نظافة الشبك إلا أنه سيواجه تحدي باللعب خارج الرياض بعيداً عن جماهيره والآمال تنصب عليه لإستمرار تألقه المعهود .