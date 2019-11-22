أضرار الإفراط فى تناول فيتامين سى على الجسم

أميرة خالد(صدى):

يتميز فيتامين سي بالعديد من الفوائد الصحية أبرزها مكافحة البرد والمساعدة في علاج الربو، بسبب ثرائه بمضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز الصحة بشكل عام، وتقي من العديد من الأمراض، وخاصة فيما يتعلق بالجهاز التنفسي.

وينتمي فيتامين سي لمجموعة الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، التي لا تُخزن في الجسم بعد امتصاصه لفوائده ويسهل التخلص منها عبر البول، حيث أن الإكثار من تناوله يؤدي إلى الإصابة بحالة تُعرف باسم “فرط الفيتامينات، مما تسبب مشاكل صحية.

ونستعرض أضرار الإفراط في استهلاك فيتامين سي منها أولا.. اضطرابات الجهاز الهضمي: يؤدي الإفراط في استهلاك فيتامين سي، للإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، والتي تتنوع بين حرقة المعدة والقرحة الهضمية التي تصيب الغشاء المبطن للمعدة والجزء العلوي للأمعاء الدقيقة، كما تشمل الاضطرابات الإصابة بمرض التهاب الأمعاء، والرداب القولوني وهو عبارة عن تشكل أكياس صغيرة في جدار القولون، تسبب خللًا في وظيفة الأمعاء.

ثانيا.. حصوات الكلى: ترتفع مستويات فيتامين سي بصورة مبالغ فيها، يتخلص الجسم من الكميات الزائدة والتي تخرج منه على هيئة مركب يدعى ” الأوكسالات”، واتضح أن الإفراط في استهلاك فيتامين سي، ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالفشل الكلوي.

ثالثا.. زيادة نسبة الحديد: يؤدي فرط تناول فيتامين سي إلى زيادة نسبة الحديد؛ لأنه يساعد الجسم على امتصاصه، وفي حين أن الحديد من العناصر الهامة والأساسية للجسم، إلا أن ارتفاع مستوياته بصورة غير طبيعية يؤدي لمشاكل صحية خطيرة في القلب والكبد والبنكرياس.

رابعا.. الإمساك: تظهر أعراض فرط استهلاك فيتامين سي، على هيئة إمساك أو غثيان أو ارتجاع في المريء، وبالتالي ينصح الخبراء بأهمية التركيز على استهلاك الفيتامين من مصادر طبيعية بدلًا من الاعتماد على المكملات فقط.