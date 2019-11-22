بالفيديو.. لاعب ينفذ ركلة ترجيح « بشكل مضحك » ويضيع كأس البطولة على فريقه

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو أحد لاعبي “بايساندو” فشله في ترجمة ركلة ترجيحية لهدف بشكل مضحك، خلال مباراة فريقه أمام “كويابا” بنهائي بطولة “كأس فيردي” البرازيلية.

وبدا في مقطع الفيديو لاعب “بايساندو” يستعد لتنفيذ الركلة الترجيحية الخامسة والحاسمة للتتويج باللقب، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل بالركلات 4-4، مع إهدار المنافس “كويابا” لإحدى ركلاته.

وبدا في المقطع اللاعب يثبت الكرة في علامة الجزاء، وتراجع كثيرا إلى الخلف ليستعد لتنفيذ الركلة، خلال إطلاق حكم اللقاء صافرته لتنفيذ الركلة، بدأ أوليفيرا يتقدم مشيا باتجاه الكرة بشكل مبالغ فيه وغير مألوف وهو ينظر إلى حارس المرمى، وعندما وصل بجانب الكرة تراجع خطوة إلى الخلف وعاد ليسدد الكرة عن يسار الحارس الذي ذهب باتجاه اليمين، ولسوء حظ اللاعب فإن كرته جاورت القائم الأيسر لحارس المنافس.