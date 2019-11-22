بالفيديو.. طالب سعودي يدرس في اليابان يستعرض تاريخ الهلال قبل نهائي آسيا

نواف السالم(صدى):

نشر أحد طلاب المملكة المبتعثين للدراسة في اليابان فيديو باللغة اليابانية يستعرض فيه تاريخ الزعيم قبل لقاء أوراوا الياباني في إياب نهائي آسيا الأحد المقبل .

ونجح الطالب الذي ظهر بالزي الرسمي لـ “الأزرق ” في إلقاء الضوء على نادي الهلال العريق موضحاً أنه من أقوى نوادي كرة القدم الآسيوية وأكثرها شعبية في السعودية .

وأشار إلى تاريخ تأسيس الهلال على يد المواطن عبد الرحمن سعيد عام 1957 م في العاصمة الرياض ، موضحاً أن الملك سعود بن عبد العزيز –يرحمه الله – هو من قام بتسمية النادي بالهلال والذي يعني باللغة العربية ” هلال القمر ” .

كما سرد التعريف بأبطال الهلال ، ومنهم قائد الهلال الحالي محمد الشلهوب الذي يعتبر أكثر لاعب تحقيقاً لألقاب البطولات ، بخلاف اللاعبين سالم الدوسري، وسلمان الفرج وغيرهم ، لافتاً لى بطولات الهلال الذي حقق 6 بطولات آسيوية لكرة القدم .

وأشار الطالب إلى أن أوراوا الياباني واجه الهلال مرتين في نهائي آسيا عامي 2017 ، و2019 ، إذ يعتبر الفريق الوحيد المنافس للهلال من بين الفرق اليابانية .

واستعرض الطالب تنويع الهلال في المجالات الرياضية بجانب كرة القدم ، إذ يتفرع لأندية أخرى ككرة اليد وكرة السلة وغيرهما .