بالفيديو.. طالب سعودي يدرس في اليابان يستعرض تاريخ الهلال قبل نهائي آسيا
نشر أحد طلاب المملكة المبتعثين للدراسة في اليابان فيديو باللغة اليابانية يستعرض فيه تاريخ الزعيم قبل لقاء أوراوا الياباني في إياب نهائي آسيا الأحد المقبل .
ونجح الطالب الذي ظهر بالزي الرسمي لـ “الأزرق ” في إلقاء الضوء على نادي الهلال العريق موضحاً أنه من أقوى نوادي كرة القدم الآسيوية وأكثرها شعبية في السعودية .
وأشار إلى تاريخ تأسيس الهلال على يد المواطن عبد الرحمن سعيد عام 1957 م في العاصمة الرياض ، موضحاً أن الملك سعود بن عبد العزيز –يرحمه الله – هو من قام بتسمية النادي بالهلال والذي يعني باللغة العربية ” هلال القمر ” .
كما سرد التعريف بأبطال الهلال ، ومنهم قائد الهلال الحالي محمد الشلهوب الذي يعتبر أكثر لاعب تحقيقاً لألقاب البطولات ، بخلاف اللاعبين سالم الدوسري، وسلمان الفرج وغيرهم ، لافتاً لى بطولات الهلال الذي حقق 6 بطولات آسيوية لكرة القدم .
وأشار الطالب إلى أن أوراوا الياباني واجه الهلال مرتين في نهائي آسيا عامي 2017 ، و2019 ، إذ يعتبر الفريق الوحيد المنافس للهلال من بين الفرق اليابانية .
واستعرض الطالب تنويع الهلال في المجالات الرياضية بجانب كرة القدم ، إذ يتفرع لأندية أخرى ككرة اليد وكرة السلة وغيرهما .
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