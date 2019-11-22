«3200 تذكرة مجانية».. أوراوا يماطل في تسليم تذاكر الهلال

ماجد محمد(صدى):

ماطلت إدارة فريق أوراوا الياباني في موعد تسليمها ” تذاكر ” نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩ لـ فريق الهلال؛ وذلك على الرغم من دفع الإدارة الهلالية كامل مبلغ أسعار التذاكر.

وتنتظر إدارة الهلال أن تتسلم 3200 تذكرة من نظيرها ” أوراوا ” اليوم أو غدًا، وذلك في الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة.

فيما كشف مصدر رسمي في إدارة الهلال أن التذاكر سُتسلم للجماهير في ملعب المباراة ” سايتاما ” في يوم المباراة.

كما أشار ألى أن التذاكر ستكون مجانية للجماهير؛ تقديرًا لتحملهم عناء السفر وحرصًا على حضور المشجع لدعم الفريق في المدرجات.