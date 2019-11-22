مؤسس تليجرام يوجه صفعة قوية لمستخدمي « واتساب » بسبب اختراق البيانات 

عادل الحربي(صدى):

أوضح بافيل دوروف، مؤسس “تليجرام”، أن وكالات التجسس تستخدم “واتساب” كأداة للمراقبة، في إشارة إلى المشكلة الأمنية الكبيرة في التطبيق، مشيرا:”من غير المحتمل أن يتمكن أي شخص من ارتكاب أخطاء أمنية كبيرة عن غير قصد، بشكل منتظم”.

ولفت دروف إلى الثغرة الأمنية التي تتيح للقراصنة اختراق أجهزة مستخدمي التطبيق، عن طريق مقطع فيديو MP4، حيث يمكن للثغرة التي حملت كود ”CVE-2019-11931″، اختراق هواتف المستخدمين والتحكم فيها عن بعد، والوصول للملفات المخزنة على الهاتف، وسرقة بيانات المستخدمين.

وشبه دوروف ”واتساب“ بحصان طروادة، والذي يُستخدم للتجسس على صور المستخدمين ورسائلهم عبر تطبيقات أخرى.

وأبان: ”لقد كان فيسبوك جزءًا من برامج المراقبة قبل فترة طويلة من استحواذه على واتساب، ومن السذاجة الاعتقاد بأن الشركة ستغير سياساتها بعد الاستحواذ“.