ريال مدريد يحسم الجدل بشأن تمديد عقد كريم بنزيما

نواف السالم(صدى):

وضعت إدارة ريال مدريد تمديد عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق أولوية لجعل اللاعب مرتبطًا أكثر بالفريق، ولتجنب دخول عقده الحالي موسمه الأخير.

وبحسب المعلومات الواردة فإن عقد بنزيما ينتهي في صيف 2021، كما أن الطرفين ريال مدريد والمهاجم متفقان على ضرورة التوصل لاتفاق لتمديده.

ويرغب كريم بنزيما في البقاء ضمن صفوف ريال مدريد حتى نهاية مسيرته طالما أن الظروف مناسبة لاستمراره.

وبدأت المفاوضات بين الطرفين في المدة الأخيرة لكنهما لم يتوصلا بعد لاتفاق نهائي، حيث أن كريم بنزيما غير مستعجل رغم أنه يعتبر عقده الحالي لا يوازي قيمته في الفريق.

يذكر أن آخر تمديد لعقد كريم بنزيما مع ريال مدريد في 2017 وتم تمديده لموسمين ليصل لصيف 2021، والموسم الحالي هو الحادي عشر في صفوف الفريق منذ انضمامه في صيف 2009.