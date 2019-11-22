سبب رفض بطلة «العشق الممنوع» العمل بالجزء الجديد

أنقرة(صدى):

اعتذرت سات عن الإشتراك في العمل التركي الشهير ” العش الممنوع ” ، رغم نجاحها الساحق بالمسلسل بالعالم العربي ، ما أثار تساؤل الجمهور .

وقالت سات أن قرارها تنفيذا لرغبة زوجها ما زاد من احترامها أمام جمهورها الذي أيدها في موقفها على المستوى الشخصي ، رغم حبه لدور “سات ” في المسلسل .

كما رفضت الفنانة التركية أجرها في مسلسلها الجديد المذاع على نتفليكس ” الهدية ” لصالح بناء مدرسة للأيتام .

وكانت بعض الصور قد انتشرت لـ “سات ” تظهرها مرهقة وكأنها تجاوزت الـ 50 من عمرها على غير مظهرها المعروف بجمالها وأناقتها وسط تكهنات بقيامها بدور جديد يحتم عليها ذلك المظهر .