توتنهام يقتنص الفرصة ويسعى لضم إبراهيموفيتش مجانا

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية أن إدارة توتنهام تسعى لإقتناص فرصة نهاية عقد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع لويس أنجلس الأمريكي لتفوز بخدمات اللاعب مجاناً .

وتحديداً فإن رغبة مورينو مدرب توتنهام مُلحة للتعاون مع اللاعب إذ حقق الثنائي توليفة ناجحة في مانشستر يونايتد وإنتر ميلان بإجمالي 100 مباراه سجل فيها اللاعب 58 هدف وصنع 23 هدف آخر .

ولن يبعد إتمام الصفقة عن الميركاتو الشتوي المقبل خاصة ً وأن الصفقة مجانية ، كما يرحب إبراهيموفيتش بالتعاون مع مورينو .

الجدير بالذكر أن إبراهيموفيتش يملك سجل حافل في عدة أندية منها أياكس ، وانترميلان ،ويوفنتوس قبل أن ينتقل إلىلوس أنجليس غالاكسي ويحقق معه 38 هدف .