تحت عنوان مسرح العرائس.. عقد الورشة الأولى من منتدى المسرح بـ نادي جدة الأدبي

حسين العلي(صدى):

عقد منتدى المسرح الورشة التدريبية الأولى من نوعها في نادي جدة الأدبي تحت عنوان (مسرح العرائس) والتي شارك بها عدد من الموهوبين والموهوبات الذين قدموا لتعلم فنون العرائس من حيث صناعة الدمى و تحريكها والأداء الصوتي لها.

واستمرت الورشة التدريبية لثلاثة أيام متتالية تنوعت محاورها و اختتمت اليوم الخميس بعرض (مسرح الحكايات لفريق مسرح كيف للعرائس الذي استضافه المنتدى.

الجدير بالذكر أن المنتدى قدم خلال عامه الأول العديد من اللقاءات الشهرية التي تنوعت بين الورش التدريبية والحوارية والندوات والعروض التي عززت لدى رواد النادي من عشاق المسرح انتماء وشراكة اجتماعية داعمة لمبادرة النادي التي تأتي في ظل احتياج المسرح لتواجد منظم ومستمر.

وشكر المنتدى الحضور وقدم عددا من العروض الارتجالية للمشاركين في الندوة و سجل ثناءه للاستاذة سميرة مداح التي جاءت مشاركتها مؤثرة وإيجابية ضمن محاور الورشة.