تراجع أسعار 74 سلعة وخدمة في اكتوبر الماضي
شهدت أسواق المملكة انخفاض أسعار 74 سلعة وخدمة مقابل ارتفاع أسعار 83 سلعة وخدمة أخرى من إجمالي 166 سلعة وخدمة خضعت لتحليل الهيئة العامة للإحصاء عن أكتوبر الماضي .
وسجلت 41 سلعة من إجمالي 91 سلعة بمجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً خلال اكتوبر الماضي مقارنةً بنفس الشهر في 2018 .
وكان التين المحلي والشمام المحلي والكوسة المحلية والثوم الصيني من أكثر الأغذية انخفاضاً .
أما الأغذية التي سجلت ارتفاعاً ، كان من بينها المانجو الباكستانية ، والملفوف الأبيض ، والخيار المحلي .
كما سجلت بعض مواد البناء ارتفاعاً ، أبرزها حديد التسليح الذي ارتفع بنسبة تتراوح بين 2.4 – 3.2 % ، والأسمنت الأسود الوطني ، والجبس الوطني ، والخشب التشيلي .
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