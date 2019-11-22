تراجع أسعار 74 سلعة وخدمة في اكتوبر الماضي

نايف السالم(صدى):

شهدت أسواق المملكة انخفاض أسعار 74 سلعة وخدمة مقابل ارتفاع أسعار 83 سلعة وخدمة أخرى من إجمالي 166 سلعة وخدمة خضعت لتحليل الهيئة العامة للإحصاء عن أكتوبر الماضي .

وسجلت 41 سلعة من إجمالي 91 سلعة بمجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً خلال اكتوبر الماضي مقارنةً بنفس الشهر في 2018 .

وكان التين المحلي والشمام المحلي والكوسة المحلية والثوم الصيني من أكثر الأغذية انخفاضاً .

أما الأغذية التي سجلت ارتفاعاً ، كان من بينها المانجو الباكستانية ، والملفوف الأبيض ، والخيار المحلي .

كما سجلت بعض مواد البناء ارتفاعاً ، أبرزها حديد التسليح الذي ارتفع بنسبة تتراوح بين 2.4 – 3.2 % ، والأسمنت الأسود الوطني ، والجبس الوطني ، والخشب التشيلي .