  • الجمعة 22

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. أبرزهم الخل والشامبو.. طرق بسيطة لنزع بقع «الشحوم» من الملابس

أبرزهم الخل والشامبو.. طرق بسيطة لنزع بقع «الشحوم» من الملابس

أبرزهم الخل والشامبو.. طرق بسيطة لنزع بقع «الشحوم» من الملابس
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تواجه بعض النساء مشكلة نزع بقع ” الشحوم ” من الملابس من دون إتلافه،لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز الطرق التي يمكن اللجوء إليها لنزع الشحوم من الملابس.

– الخلّ

خلط ملعقة من ” الخل ” في كوب ماء، ويوضع الخليط فوق بقعة الشحم ويُفرك جيٍّدًا حتَّى زوال البقعة تمامًا.

– الليمون الحامض

يوضع عصير الليمون الحامض فوق بقعة الدهون، ثمَّ تفرك المنطقة بفرشاة أسنان حتَّى تزول.

– بودرة الأطفال

توضع بودرة الأطفال فوق بقعة الدهون، وتترك لثلاثين دقيقة.ثمَّ تُفرك، وتُكرَّر الطريقة حتَّى زوال البقعة.

– نشاء الذرة

يُنثر كمٌّ من مسحوق نشاء الذرة على البقعة، مع تركها لـ15 دقيقة، ثمَّ يُنزع مسحوق النشاء بوساطة الفرشاة، فيُغسل في الغسَّالة بماءٍ باردٍ.

– الشامبو

يُسكب الشامبو مباشرة فوق البقعة، وتُستخدم قطعة من القماش لفركه بقوَّة، ويترك الشامبو على الملابس من 10 دقائق إلى 15 منها ثم تغسل القطعة في الغسَّالة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *