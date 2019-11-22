أبرزهم الخل والشامبو.. طرق بسيطة لنزع بقع «الشحوم» من الملابس

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تواجه بعض النساء مشكلة نزع بقع ” الشحوم ” من الملابس من دون إتلافه،لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز الطرق التي يمكن اللجوء إليها لنزع الشحوم من الملابس.

– الخلّ

خلط ملعقة من ” الخل ” في كوب ماء، ويوضع الخليط فوق بقعة الشحم ويُفرك جيٍّدًا حتَّى زوال البقعة تمامًا.

– الليمون الحامض

يوضع عصير الليمون الحامض فوق بقعة الدهون، ثمَّ تفرك المنطقة بفرشاة أسنان حتَّى تزول.

– بودرة الأطفال

توضع بودرة الأطفال فوق بقعة الدهون، وتترك لثلاثين دقيقة.ثمَّ تُفرك، وتُكرَّر الطريقة حتَّى زوال البقعة.

– نشاء الذرة

يُنثر كمٌّ من مسحوق نشاء الذرة على البقعة، مع تركها لـ15 دقيقة، ثمَّ يُنزع مسحوق النشاء بوساطة الفرشاة، فيُغسل في الغسَّالة بماءٍ باردٍ.

– الشامبو

يُسكب الشامبو مباشرة فوق البقعة، وتُستخدم قطعة من القماش لفركه بقوَّة، ويترك الشامبو على الملابس من 10 دقائق إلى 15 منها ثم تغسل القطعة في الغسَّالة.