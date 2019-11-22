بالفيديو.. مذيع لتركي آل الشيخ: «وين بتوصلنا يا أبو ناصر؟!».. والأخير يرد

عادل الحربي(صدى):

شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” مقطع فيديو لمقابلة تلفزيونية أجراها على هامش معرض السيارات، عن السيارة 2030 الفريدة من نوعها، حيث وصفها بـ”قطعة من التاريخ”.

ورد “آل الشيخ” على سؤال المذيع حول السيارة 2030 التي صنعت خصيصًا من أجل المملكة، قائلا إنها:”قطعة واحدة في العالم”.

وحول معرض السيارات، لفت آل الشيخ: “لدينا 1200 سيارة بالمعرض بقيمة 3 مليار ريال”.

وعقب آل الشيخ على سؤال المذيع، قائلا:”وين بتوصلنا يا أبو ناصر؟”، قائلاً:”نحن ننفذ توجيهات القيادة والخطة المرسومة لنا، هذا الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لقيادتنا الحكيمة، كلنا هنا جنود، أبو ناصر موظف في الدولة”.