رجل يستخدم زي «طيار» وهوية مزيفة ليخدع مطارات العالم

نيودلهي(صدى):

خدع ” رجل ” هندي يُدعى راجان محبوباني سلطات مطارات عدة بارتدائه زي ” طيار ” مزيف؛ للحصول على مزايا عديدة بالمطارات.

وتفصيلآ، اعتاد ” محبوباني ” أن يرتدي الزي الرسمي الخاصة بشركة الطيران الألمانية ” لوفتهانزا ” ؛ وذلك ليحصد المزايا الخاصة بـ ” الطيارين ” .

ومكنه زي الطيار وبطاقة الهوية المزيفة من تجاوز طابور المسافرين، والدخول إلى الطائرات من المدخل المخصص عادة لطاقم الطائرة والحصول على ترقيات المقاعد بصورة مجانية.

وعن طريقة اكتشافه، فإن سلطات مطار ” أنديرا غاندي ” الدولي في نيودلهي أوقفته الثلاثاء الماضي، حيث كان يستعد للصعود على متن الطائرة المتوجهة إلى كالكتا، شرقي الهند.