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بالفيديو.. محمد رمضان يقع في موقف محرج أثناء حفله الأول بالرياض

بالفيديو.. محمد رمضان يقع في موقف محرج أثناء حفله الأول بالرياض
الرياض(صدى):

واجه الفنان المصري محمد رمضان موقف محرج في أول حفل له بالمملكة أثناء تأديته أغنيته الشهيرة “مسا مسا على الرجالة ” .

وأظهر الفيديو صعود “رمضان ” على مسرح معرض الرياض بالجنادرية إذ كان يركب “اسكوتر ” عندما دخل على الجمهور وكاد أن يسقط أرضاً عند قيامه منها إلا أن خفة حركته أنقذته .

ودخل المنظمون للحاق بـ “الاسكوتر ” قبل سقوطه ، بينما أكمل ” رمضان ” حفله الذي كان يشهد إقبال كبير .

وقدم “رمضان ” أغنياته الشهيرة ” السلطان ، نمبر وان ، الملك ، القمر ” وغيرها ، مؤكداً أن جمهوره هو من دقعه للغناء بجانب التمثيل .


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