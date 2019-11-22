بالفيديو.. محمد رمضان يقع في موقف محرج أثناء حفله الأول بالرياض
واجه الفنان المصري محمد رمضان موقف محرج في أول حفل له بالمملكة أثناء تأديته أغنيته الشهيرة “مسا مسا على الرجالة ” .
وأظهر الفيديو صعود “رمضان ” على مسرح معرض الرياض بالجنادرية إذ كان يركب “اسكوتر ” عندما دخل على الجمهور وكاد أن يسقط أرضاً عند قيامه منها إلا أن خفة حركته أنقذته .
ودخل المنظمون للحاق بـ “الاسكوتر ” قبل سقوطه ، بينما أكمل ” رمضان ” حفله الذي كان يشهد إقبال كبير .
وقدم “رمضان ” أغنياته الشهيرة ” السلطان ، نمبر وان ، الملك ، القمر ” وغيرها ، مؤكداً أن جمهوره هو من دقعه للغناء بجانب التمثيل .
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