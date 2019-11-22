بالصور.. علماء يعلنون العثور على سفينة نوح

أنقرة(صدى):

أعلن علماء جيولوجيون وعلماء في الهندسة والآثار أن نتائج الدراسة لجسم غريب مدفون تحت الأرض بمنطقة جبلية شرق تركيا والذي ظهر عام 1959 م تشير إلى أن هذا الجسم هو سفينة نوح عليه السلام .

وأثارت النتائج الجدل حول صحة تلك الدراسة ، إذ أكد علماء آخرون أن الأمر يحتاج إلى دراسة موسعة بدعم أكبر من قبل حكومتهم ومن قبل العلماء في جامعات العالم وأن الدراسة الحالية لا تثبت شئ .

ويعتزم بعض المؤيدين لكونها سفينة نبي الله نوح عليه السلام ، إنتاج فيلم وثائقي حول البحث عن السفينة .

واعتمدت الدراسة على تصميم النموذج عبر تحليل البيانات الكهرومغناطيسية من تربة الموقع المزعوم للسفينة ، كما في الصور المرفقة .