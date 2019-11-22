بالصور.. أصالة تتجاوز خلافاتها مع طليقها وتمرح مع ابنته 

دمشق(صدى):

شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، صورةً عبر حسابها على “إنستجرام”، تظهر فيها والدتها وهي تداعب ابنة طليقها أنجيلا أيمن الذهبي، وبدت أصالة في غاية السعادة.

وكتبت شام في تعليقها على الصورة: “الحب هو دائمًا الجواب”، مما أثارت الكثير من التوقعات حول رغبة شام أن تعكس صورة والدتها التي لا تخلط بين مشاكلها مع زوجها السابق أيمن الذهبي، وعلاقتها بابنته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، أو أنَّ أصالة أرادت بتلك الصورة أنها تجاوزت خلافاتها المستمرة مع طليقها ووالد ابنتها شام وابنها خالد، حيث إنها استقبلتها في منزلها في القاهرة حين اصطحبتها شام معها.

وجاءت هذه الصورة بعد أيام من نشر شام صورة لها مع شقيقتها، معقبة عليها أنّها أخيرًا التقت بوالدها وتعرّفت على أختها الصغيرة، بالإضافة إلى قيامها بنشر مقطع فيديو لها في “إنستجرام” للقائها بوالدها في المطار في لحظةٍ مؤثرة.

وعلقت أصالة على صورة شام مع أختها، قائلةً: “روح مامي”، مما أثار إعجاب المتابعين الذين أشادوا بأخلاق أصالة، بأنها استطاعت تجاوز خلافتها.