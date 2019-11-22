اكتشاف دواء جديد للتخلص من الصداع النصفي
أشارت دراسة حديثة إلى عقار جديد من شأنه إنهاء المعاناة من الصداع النصفي بكفاءة عالية، وفي غضون ساعتين فقط من تعاطيه.
وأوضح الخبراء بعد إجراء الاختبارات، أن عقار ”أوبروغيبانت“ كان أكثر فعالية في علاج الصداع النصفي وتخفيف أعراضه التي تشمل الغثيان والحساسية للضوء أو الصوت.
وأشار الباحثون أن 39% من المجموعة التي تعاطت جرعات عالية من ”أوبروغيبانت“ تخلصوا من الصداع النصفي وأعراضه في غضون ساعتين، وذلك مقارنة بـ 27% من المجموعة الأخرى التي تعاطت الدواء البديل.
واتضح أن العقار الجديد يخلو من الآثار الجانبية المعتادة لأدوية الـ ”تريبتانات“ المستخدمة حاليًا للصداع النصفي، والتي تشمل الدوخة والخدر والنعاس.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44616 ] نشر منذ 10 دقائق
هذا ل الصداع المصفي طيب والشقيقة الله يعين اصحابها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44616 ] نشر منذ 10 دقائق
هذا ل الصداع المصفي طيب والشقيقة الله يعين اصحابها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44616 ] نشر منذ 10 دقائق
هذا ل الصداع المصفي طيب والشقيقة الله يعين اصحابها