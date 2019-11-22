اكتشاف دواء جديد للتخلص من الصداع النصفي 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشارت دراسة حديثة إلى عقار جديد من شأنه إنهاء المعاناة من الصداع النصفي بكفاءة عالية، وفي غضون ساعتين فقط من تعاطيه.

وأوضح الخبراء بعد إجراء الاختبارات، أن عقار ”أوبروغيبانت“ كان أكثر فعالية في علاج الصداع النصفي وتخفيف أعراضه التي تشمل الغثيان والحساسية للضوء أو الصوت.

وأشار الباحثون أن 39% من المجموعة التي تعاطت جرعات عالية من ”أوبروغيبانت“ تخلصوا من الصداع النصفي وأعراضه في غضون ساعتين، وذلك مقارنة بـ 27% من المجموعة الأخرى التي تعاطت الدواء البديل.

واتضح أن العقار الجديد يخلو من الآثار الجانبية المعتادة لأدوية الـ ”تريبتانات“ المستخدمة حاليًا للصداع النصفي، والتي تشمل الدوخة والخدر والنعاس.