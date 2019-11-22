سر آلام العضلات عند الإصابة بالأنفلونزا وطرق بسيطة لعلاجها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يشعر الكثيرون بآلام العضلات عند الإصابة بالأنفلونزا ما يدفع المصاب لقضاء وقت أطول في الفراش وعدم القدرة على القيام بالمهام اليومية .

ويؤكد الأطباء أن السر وراء ذلك هو إصابة العضلات بفيروس يسبب الإلتهاب يشبه ما يحدث للجسم عند ممارسة تمارين رياضية بشكل مكثف .

وعلى خلاف الشائع بممارسة الأنشطة بشكل طبيعي أثناء الإصابة بالأنفلونزا ، ينصح الأطباء بتجنب ممارسة الرياضة لعدم تفاقم التهاب العضلات مع تناول أدوية مضادة للإلتهاب .

كما نصحوا بالتدفئة لمساعدة وصول الأكسجين لجميع خلايا الجسم لإزالة الإلتهاب ، ويتم التعافي في مدة أقصاها اسبوعين .