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سر آلام العضلات عند الإصابة بالأنفلونزا وطرق بسيطة لعلاجها

سر آلام العضلات عند الإصابة بالأنفلونزا وطرق بسيطة لعلاجها
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يشعر الكثيرون بآلام العضلات عند الإصابة بالأنفلونزا ما يدفع المصاب لقضاء وقت أطول في الفراش وعدم القدرة على القيام بالمهام اليومية .

ويؤكد الأطباء أن السر وراء ذلك هو إصابة العضلات بفيروس يسبب الإلتهاب يشبه ما يحدث للجسم عند ممارسة تمارين رياضية بشكل مكثف .

وعلى خلاف الشائع بممارسة الأنشطة بشكل طبيعي أثناء الإصابة بالأنفلونزا ، ينصح الأطباء بتجنب ممارسة الرياضة لعدم تفاقم التهاب العضلات مع تناول أدوية مضادة للإلتهاب .

كما نصحوا بالتدفئة لمساعدة وصول الأكسجين لجميع خلايا الجسم لإزالة الإلتهاب ، ويتم التعافي في مدة أقصاها اسبوعين .


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