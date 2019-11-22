ترامب يطالب بنقل محاكمته في «تحقيق العزل» إلي مجلس الشيوخ

واشنطن(صدى):

أوضح متحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي، أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن تجرى إجراءات عزله في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، مبينا أن الرئيس يتوقع أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ضمن الشهود المناوئين له.

وأضاف جيدلي: “الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأن من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب الدستور”.

ولفت جيدلي: “نتوقع أن نستمع أخيرا إلى شهود أدلوا بالفعل بشهاداتهم، وربما شاركوا في الفساد، ومنهم آدم شيف وجو بايدن وهنتر بايدن ومن يسمى بـ”مسرب المعلومات”.