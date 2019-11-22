خادم الحرمين يوجه بتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية إلكترونيا بلا رسوم

نايف السالم(صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجهات الحكومية بتبادل المعلومات وإتاحتها إلكترونياً مع الجهات الحكومية الأخرى مجاناً .

وتشمل التوجيهات إلزام الجهات الحكومية بتقديم إحصائية عما قامت به في ضوابط تطبيق التعاملات الحكومية إلكترونياً ، والوقت المستغرق في ذلك ومدى الرضا عن تلك الخدمات .

كما تضمنت إلزام الجهات الحكومية التي لم تطبق البرنامج برفع بياناتها خلال 30 يوم مع بيان الأسباب التي أدت لعدم إلتزامها ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادر بقرار مجلس الوزراء .