خادم الحرمين يوجه بتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية إلكترونيا بلا رسوم
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجهات الحكومية بتبادل المعلومات وإتاحتها إلكترونياً مع الجهات الحكومية الأخرى مجاناً .
وتشمل التوجيهات إلزام الجهات الحكومية بتقديم إحصائية عما قامت به في ضوابط تطبيق التعاملات الحكومية إلكترونياً ، والوقت المستغرق في ذلك ومدى الرضا عن تلك الخدمات .
كما تضمنت إلزام الجهات الحكومية التي لم تطبق البرنامج برفع بياناتها خلال 30 يوم مع بيان الأسباب التي أدت لعدم إلتزامها ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادر بقرار مجلس الوزراء .
اترك تعليقاً