بالفيديو والصور.. حفل زفاف أول عارضة أزياء يمنية يخطف الأنظار

طشقند(صدى):

خطف حفل زفاف عارضة الأزياء الشهيرة مريم ناظم، التي تُقيم في أوزبكستان، على الأوزبكي مُتسابق السيارات الشهير قيوموف، الأنظار.

وأقامت مريم ناظم حفل زفاف فخم بأحد فنادق العاصمة طشقند؛ حيث كانت ترتدي فستان زفاف ناعمًا وأنيقًا، تميز بحمّالاته الرفيعة والتطريز الكامل المشغول يدويًا، بالإضافة لإكسسوارات الشعر والطرحة الطويلة.

وجمع حفل الزفاف بين الطقوس العربية والأوزبكية، فيما حرصت شقيقة العروس بالغناء لها ولعريسها؛ بينما تعد مريم ناظم من أب يمني وأم روسية، وحققت شهرةً كبيرة وواسعة في اليمن والوطن العربي كونها أول عارضة أزياء يمنية.