«المسند»: أمطار متفرقة على عدة مناطق

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ والطقس بجامعة القصيم، اليوم الجمعة، أن ‏حالة ‎غيث المطرية وفي يومها الخامس عشر مستمرة.

وأوضح «المسند» أنه من المتوقع أن تنحصر الحالة اليوم ناحية الجنوب الغربي، كما أنه من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: الباحة ‎، وعسير، وجازان، ومكة، وقد تكون في بعض المواضع شبه غزيرة خاصة في تهامة.

وعلى جانب آخر، قال عبدالله المسند: «تذكرون منطقة ‎فوهة التنور العالمي وهي (‎الكويت جنوب ‎العراق، جنوب غرب ‎إيران، وشمال شرق ‎السعودية) وهي أشد المواضع الجغرافية حراً في فصل ‎الصيف الشمالي».

وأضاف: «أما الآن فتنتقل الفوهة إلى ‎أستراليا حيث فصل ‎الصيف في النصف الجنوبي، ومرفق قائمة أشد المدن حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية».