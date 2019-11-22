العثور على بقايا ثعبان له ساقين خلفيتين

وكالات(صدى):

تمكن باحثون من مؤسسة (أزارا) في جامعة (Maimónides) ببوينس آيرس، الأرجنتين، من العثور على بقايا ثعبان غامض بساقين خلفيتين، حيث يُعتقد أن عمره 100 مليون عام.

واستخدم الباحثون المسح بالأشعة المقطعية الدقيقة، ما سمح لهم بتصور الهيكل دون إتلافه، كما امتلك الكائن المريب أيضا عظام تسمى ( عظمة جوغال)، وهي سمة اختفت في الثعابين الحديثة اليوم.

ومن جانبه، أوضح فرناندو غاربيروغيو، قائد الدراسة: (إن نتائجنا تدعم فكرة أن أسلاف الثعابين الحديثة كانت كبيرة الجسم وذات أفواه كبيرة. وتكشف الدراسة أيضا أن الثعابين القديمة احتفظت بأطرافها الخلفية لفترة طويلة من الزمن، قبل منشأ الثعابين الحديثة التي لا يوجد لديها أطراف أبدا )؛ فيما يساعد الاكتشاف في إعادة بناء الخطوات المبكرة في التاريخ التطوري للثعابين.