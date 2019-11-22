تعليق ترامب على قرار إيران بقطع الإنترنت

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على قرار إيران بقطع الإنترنت عن البلاد عقب الاحتجاجات التي اندلعت في إيران.

وصرح ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر: ( إن إيران باتت دولة غير مستقرة وقامت بحجب الإنترنت حتى لا يتمكن الشعب الإيراني من الحديث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد).

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن رجال السلطة في إيران يريدون انعدام الشفافية، كما أنهم يعتقدون أن العالم لن يكتشف حصيلة القتلى والمأساة التي يتسبب بها النظام الإيراني.