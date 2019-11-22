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  3. عبده عطيف : الهلال لا يجيد اللعب الدفاعي لأنه سيرتكب الأخطاء

عبده عطيف : الهلال لا يجيد اللعب الدفاعي لأنه سيرتكب الأخطاء




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