خلال موسم الرياض.. سائحة تتحدث عن التطور الذي رأته في المملكة(فيديو)

حمود العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو سائحة تتحدث أثناء تواجدها بالعاصمة خلال موسم الرياض، عن التطور الذي رأته في المملكة خلال زيارتها.

وقالت السائحة : “أحب ذلك؛ أحب هذه الرفاهية وكأنك تشعر بالطاقة تملأ الهواء، الجميع سعداء وهو يستمتعون ويتجولون والكل هنا يقوم بالترحيب، هكذا تكون الرؤية؛ رؤية الملك وولي العهد ”.

وأضافت: “ هذا هو الاتجاه الذي تذهب إليه السعودية، وليس الرياض فحسب بل المملكة بأكملها، هذا مذهل قاموا بتسميتها “ تخيل ” لأنه يمكنك بالفعل أن تتخيل ”.