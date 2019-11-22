خلال موسم الرياض.. سائحة تتحدث عن التطور الذي رأته في المملكة(فيديو)
أظهر مقطع فيديو سائحة تتحدث أثناء تواجدها بالعاصمة خلال موسم الرياض، عن التطور الذي رأته في المملكة خلال زيارتها.
وقالت السائحة : “أحب ذلك؛ أحب هذه الرفاهية وكأنك تشعر بالطاقة تملأ الهواء، الجميع سعداء وهو يستمتعون ويتجولون والكل هنا يقوم بالترحيب، هكذا تكون الرؤية؛ رؤية الملك وولي العهد ”.
وأضافت: “ هذا هو الاتجاه الذي تذهب إليه السعودية، وليس الرياض فحسب بل المملكة بأكملها، هذا مذهل قاموا بتسميتها “ تخيل ” لأنه يمكنك بالفعل أن تتخيل ”.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 20 دقيقة
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