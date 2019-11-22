بالفيديو.. كاتب: بعض الشركات تستغل السعوديين للحصول على إعانات «هدف»

علي القحطاني(صدى):

أوضح الكاتب الصحفي حماد السهلي، اليوم الخميس، أن بعض الشركات المتوسطة والصغرى تستغل الشباب السعودي للحصول على إعانات ” هدف ” بإجبارهم على الاستقالة.

وقال الكاتب في لقاء ببرنامج ” يا هلا ” إن مغادرة الكثير من الشباب السعودي لسوق العمل، يأتي نتيجة لـ ” تطفيش ” الشركات لهم من أجل الحصول على الإعانات التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف “.

وأضاف أن بعض الشركات تستغل الإعانة التي يقدمها الصندوق، فتقوم باستقطاب الشباب السعودي، وقبل أن ينتهي العقد تُنهي خدماتهم وتتلاعب أيضاً بنظام السعودة.

وأشار إلى أن الشركات تجبر الشباب في نهاية العقد على القيام بأعمال تعجيزية كالعمل لمدة 24 ساعة، فيضطر الشاب إلى تقديم استقالته وأخذ مستحقاته.