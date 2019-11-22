النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة مطلق النار على محل بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

باشرت النيابة العامة، إجراءات التحقيق في واقعة إطلاق النار من قبل شخص على أحد المحلات التجارية في محافظة حفر الباطن.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن النيابة أمرت بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً، وتفريغ الكاميرات المحيطة داخل دائرة موقع الحادثة.

كما أمرت النيابة العامة، بتوقيف المتهم المذكور مطلق النار ومرافقيه على ذمة القضية بعد استجوابهم مفصلاً عما اقترفوه من جرم، وجار استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وأكد المصدر أنَّ قضايا استعمال، أو إشهار السلاح الناري، بقصد الاعتداء، أو التهديد به، والمساهمة في ذلك عن طريق الاتفاق، أو المساعدة، أو التحريض، كل ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأشار إلى أن النيابة العامة لن تألو جهداً في سبيل محاسبة المقوضين لأمن المجتمع وسكينته وتطبيق الأنظمة بحقهم بكل حزم.

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