برشلونة يوافق على رحيل لاعبه توديبو إلى ليفركوزن

نواف السالم(صدى):

وافق برشلونة الأسبانى على رحيل الفرنسي جان كيلر توديبو، مدافع البلوجرانا، إلى باير ليفركوزن الألمانى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت تقارير أسبانية أن ليفركوزن يتفاوض مع برشلونة منذ بضعة أسابيع، للاتفاق على صفقة إعارة مع خيار الشراء.

وأضافت أن إرنستو فالفيردى، مدرب برشلونة، منح توديبو الضوء الأخضر للرحيل عن البلوجرانا، خاصة بعد استعادة صامويل أومتيتي كامل لياقته البدنية، على أن يصبح رونالد أراخو خيارًا رابعًا فى دفاع البلوجرانا.

وأكدت أن المفاوضات تسير بطريقة إيجابية حتى الآن، وسط توقعات بدفع ليفركوزن مبلغ 10 مليون يورو في حالة شراء توديبو.