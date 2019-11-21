بالفيديو.. حارس أمن يعتدي بوحشية على فتاة صغيرة

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو لقطات صادمة لحارس أمن ضخم يعتدي على فتاة تبلغ من العمر ١١ عام، بالضرب المبرح في متجر بريمارك بمدينة بوسطن الأمريكية.

ووقع الاعتداء أمام الزبائن في متجر بريناك بعد تورط الفتاة في سرقة جوارب تقدر قيمتها ب ١٧٥ دولار، حيث قام الحارس الضخم بطرح الفتاة على الأرض واعتدى عليها بالضرب المبرح.

حاولت الفتاة الدفاع عن نفسها ومقاومة الحارس ولكنها لم تتمكن من ذلك لثقل وزنه، ولكن سرعان ما وصلت الشرطة الأمريكية إلى المكان وأبعدت الحارس عن الفتاة وألقت القبض عليه.