صورة نادرة.. خادم الحرمين أثناء تفقده حي الطريف بالدرعية قبل 4 عقود

نايف السالم(صدى):

نشر مركز أرشيف الصور والوثائق التاريخية بدارة الملك عبد العزيز صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله – أثناء تفقّده لحي الطريف التاريخي بالدرعية.

وأوضح المركز أن الصورة التقطت قبل عدة عقود، تحديداً في عام 1401هـ/ 1981م، ويظهر فيها خادم الحرمين الشريفين وبمعيته عدد من المسؤولين.

ويذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد شمل برعايته الكريمة أمس الأربعاء حفل تدشين مشروع بوابة الدرعية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية.