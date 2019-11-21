محمد رمضان يدخل مسرح حفله في موسم الرياض برشاش (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أشعل النجم محمد رمضان، حفله مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتفاعل الجمهور مع عروض محمد رمضان، إذ قدّم أداءًا استعراضيًا لجميع أغانيه.

ودخل رمضان، المسرح حاملًا سلاح وأمطر وابل من الرصاص، إذ بدأ الحفل بأغنية « مافيا » .

كما توجه بالشكر لخادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله-.