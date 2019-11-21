بالصور.. النصر يواصل تدريباته استعدادًا للوحدة

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الخميس، تدريباته اليومية على ملعب أكاديمية النصر الرياضية استعدادا لمباراة الوحدة مساء الأحد القادم في مكة المكرمة.

واشتملت التدريبات على «تمارين لياقية، مناورة كروية، تدريبات تكتيكية، حضور الإدارة».

وشهدت تدريبات الفريق اليوم حضور المشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي.

وانطلقت التدريبات بتمارين الياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، كما أجرى مدرب الفريق فيتوريا تدريبات تكتيكية متنوعة.

واختتم الفريق تدريباته اليوم بمناورة كروية أجريت على منتصف الملعب، فيما تواجد في العيادة الطبية الثلاثي عبدالرحمن العبيد وعبدالله الخيبري وحمد المنصور.