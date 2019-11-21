ادارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض تفعل الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية

سعيد العجل(صدى):

نظمت إدارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض فعالية و معرضا للتوعية بالمضادات الحيوية بالتزامن مع الاسبوع العالمي للمضادات الحيوية، احتوى عدد من البروشورات و الكتيبات التوعية التي توضح الأخطاء الشائعة في التعامل مع المضادات الحيوية. بالاضافة الى اتاحة الفرصة للأجابة على أستفسارات الزوار عبر عدد من الصيادلة المؤهلين.

من جهته ذكر الصيدلي فهد العتيبي مدير إدارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض انهم حريصون على دعم مثل هذه الفعاليات التي تتوافق مع توجهات وزارة الصحة ، و تخدم المرضى عبر الوصول لهم و تسهيل تلقي المعلومة الصحيحة في أماكن تواجدهم.

في حين أكدت الدكتوره: غادة عالم رئيس التثقيف الدوائي و الأعلام الصيدلي ، انهم يهدفون الى إلقاء الضوء اكثر على مشكلة مقاومة المضادات الحيوية من خلال توضيح الممارسة الصحيحة لأخذ المضاد، إلى جانب تصحيح مفهوم أن المضادات علاج لأمراض الشتاء، فهي لا تناسب العدوى الفيروسية أو الزكام و أعراض البرد.

بقي الإشارة ان إدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة حرصت على المشاركة في الفعالية عبر ( ركن)مرافق و أشرفت عليه الدكتورة هالة رشدي ، و عدد من طالبات كلية الطب.