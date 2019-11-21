عيادات مركز الملك سلمان تعالج اكثر من (6) الاف طفل سوري في الزعتري خلال شهر أكتوبر من العام 2019م

سعيد العجل(صدى):

تعاملت عيادات الاطفال التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري مع (6330) طفل سوري من أبناء الاشقاء اللاجئين السوريين قدمت لهم الرعاية الطبية الشاملة خلال شهر أكتوبر من العام 2019م .

من جانبه أوضح الدكتور بدر السمحان أن عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية تسعى إلى تطوير العمل ورفع الكفاءة العلمية والعملية لدى كادر عيادات المركز بشكل مستمر ، بالإضافة إلى تطوير الأجهزة والمعدات الطبية لتتناسب مع احتياجات اللاجئين السوريين.

بدورهم عبر اولياء امور الاطفال عن عميق شكرهم وعرفانهم لما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان –حفظه الله- من خدمات اغاثية تكون عون لهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها سائلين الله ان يحفظ المملكة العربية السعودية من كل مكروه .